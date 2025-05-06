Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 6 мая 2025Забота о себе

Названы пять самых вредных для сердца продуктов

Кардиолог Перельо назвала белый хлеб одним из самых вредных продуктов для сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Магдалена Перельо заявила, что рацион оказывает существенное влияние на здоровье сердца. Пять самых вредных продуктов она назвала в беседе с изданием La Razon.

Как отметила Перельо, переработанное мясо содержит большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В сладких напитках много сахара, из-за которого увеличивается масса тела, а это один из факторов риска патологий сердца.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

По словам медика, трансжиры, которые можно найти в печенье, булочках и чипсах, повышают уровень холестерина и вызывают воспаление в кровеносных сосудах. Белый хлеб приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, которые со временем могут повредить артерии и способствовать развитию метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и заболеваний сердца. Из-за соли в организме задерживается жидкость, что чревато повышением артериального давления, заключила специалистка.

Ранее невролог Себастьян Америс объяснил увеличение случаев инсульта среди молодежи. По его словам, одним из факторов риска является стресс, который в современном мире испытывают все люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    Сообщения о нежелании России идти на мир с Украиной из-за экономики не подтвердились

    В Кремле оценили поражение Мерца на выборах

    В Кремле заявили об ответе на нарушения Киевом майского перемирия

    Захарова пошутила о подготовке британских элит к войне с Россией

    В Кремле высказались об актуальности инициативы Путина по перемирию в честь Дня Победы

    Германский носитель гиперзвуковых аппаратов проведет воздушную стыковку

    Дерипаска спрогнозировал падение рубля в полтора раза

    Суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 миллиарда рублей

    Отец Жанны Фриске резко ответил на обвинения в пиаре на смерти дочери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости