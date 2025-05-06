Названы пять самых вредных для сердца продуктов

Кардиолог Перельо назвала белый хлеб одним из самых вредных продуктов для сердца

Кардиолог Магдалена Перельо заявила, что рацион оказывает существенное влияние на здоровье сердца. Пять самых вредных продуктов она назвала в беседе с изданием La Razon.

Как отметила Перельо, переработанное мясо содержит большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В сладких напитках много сахара, из-за которого увеличивается масса тела, а это один из факторов риска патологий сердца.

По словам медика, трансжиры, которые можно найти в печенье, булочках и чипсах, повышают уровень холестерина и вызывают воспаление в кровеносных сосудах. Белый хлеб приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, которые со временем могут повредить артерии и способствовать развитию метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и заболеваний сердца. Из-за соли в организме задерживается жидкость, что чревато повышением артериального давления, заключила специалистка.

Ранее невролог Себастьян Америс объяснил увеличение случаев инсульта среди молодежи. По его словам, одним из факторов риска является стресс, который в современном мире испытывают все люди.