Среда обитания
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13:22, 6 мая 2025Среда обитания

Названы скрытые признаки гормонального сбоя

Эндокринолог Чадина: Усталость после сна может указывать на гормональный сбой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Постоянная усталость и другие неочевидные симптомы могут указывать на гормональный сбой в организме. О скрытых признаках нарушения россиян предупредила врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Наталья Чадина в беседе с «Газетой.Ru».

Усталость после полноценного сна может быть связана с нарушением уровня гормонов щитовидной железы, к примеру, при снижении ее функции — гипотиреозе. В редких случаях этот симптом указывает на нарушение уровня гормонов надпочечников при надпочечниковой недостаточности.

Резкое увеличение или потеря веса без причины также свидетельствует о проблемах с гормонами. Такой симптом указывает на гипотиреоз, при котором обмен веществ замедляется, или на гипертиреозе, во время которого метаболизм, напротив, становится быстрее.

Признаками сбоя могут быть нарушение сна, сухость кожи, выпадение волос и ломкость ногтей. Кроме того, стоит обратить внимание на перепады настроения, депрессию, нарушение менструального цикла, снижение либидо, проблемы с пищеварением, повышенную чувствительность к температуре, акне, избыточный рост волос у женщин, длительные боли в костях, малотравматичные переломы и рецидивирующая мочекаменная болезнь. Неконтролируемая артериальная гипертензия, учащенное сердцебиение, головная боль и потливость также являются поводом обратиться к врачу.

Ранее зврач Айгуль Арсланова назвала привычки, помогающие замедлить старение. Она посоветовала правильно питаться и регулярно заниматься физической активностью.

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