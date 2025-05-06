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19:24, 6 мая 2025Мир

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в освобождении заложника

Премьер Израиля Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в освобождении заложника
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Abir Sultan Pool / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в освобождении Александра Труфанова, которого в секторе Газа удерживали в заложниках боевики радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский источник.

«Нетаньяху в ходе телефонной беседы сегодня вечером поблагодарил президента Путина за его помощь в освобождении Александра Труфанова из плена террористической организации ХАМАС», — говорится в публикации.

Отмечается, что израильский премьер также обсудил с российским президентом продолжающиеся усилия по освобождению других заложников в Газе.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стороны также подчеркнули «огромный вклад Красной армии и народа СССР в разгром нацизма», говорится в сообщении Кремля.

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