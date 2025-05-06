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17:51, 6 мая 2025Мир

Путин поговорил с Нетаньяху

Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, стороны обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Кремль в официальном Telegram-канале.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Великой Победы. Российский президент пожелал здоровья и благополучия ветеранам, которые проживают в Израиле (...). Стороны также отметили решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны и необходимость противодействия попыткам (...) фальсификации истории», — отмечается в публикации.

Также Путин и Нетаньяху в ходе разговора подчеркнули «огромный вклад Красной армии и народа СССР в разгром нацизма».

Ранее днем Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который поздравил российского лидера и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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