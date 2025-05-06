Путин провел международный телефонный разговор

Кремль: Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил Кремль в своем официальном Telegram-канале.

«Президент Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Президент Пезешкиан, в свою очередь, выразил благодарность российскому коллеге за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России», — отмечается в заявлении.

В ходе беседы Пезешкиан поздравил Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, стороны обменялись мнениями по проходящим между Ираном и США непрямым переговорам. Российский лидер выразил готовность к содействию в продвижении этого диалога.

5 мая Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который вновь подтвердил свое намерение пригласить президента России посетить республику для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Российский лидер принял приглашение Моди.