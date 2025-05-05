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13:05, 5 мая 2025Мир

Путин поговорил с Моди

Кремль: Путин и Моди провели телефонные переговоры
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди провели телефонные переговоры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«Нарендра Моди поздравил Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в сообщении.

По данным Кремля, премьер подтвердил, что приглашает Путина посетить Индию для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Российский лидер принял приглашение Моди. В ходе разговора Путин вновь выразил соболезнования в связи с терактом в регионе Джамму и Кашмир, который произошел 22 апреля.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

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