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17:07, 30 апреля 2025Мир

Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

Песков: Премьер-министр Индии Моди не приедет на парад Победы в Москву
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bobylev / Kremlin / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лидер Индии не придет, Индия будет представлена ​​не на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.

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В России отказ Моди связали с человеческим фактором

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, решение Моди не указывает на ухудшение отношений между странами. Это решение она связала с человеческим фактором. «Сложно сказать, что стало причиной отказа. Но я бы вообще не рассматривала политику в этом контексте, потому что на деле причина может быть абсолютно любой, это человеческий фактор», — сказала депутат.

Индия все равно будет представлена на параде Победы, просто не на таком высоком уровне, заявила политик и добавила, что это также указывает на отсутствие проблем в отношениях стран. «У нас очень хорошие отношения с Индией, и они только развиваются. И страна все равно будет представлена. Так что тут, скорее всего, какие-то обычные причины. Человек мог просто заболеть», — допустила Журова.

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

На параде Победы 9 мая Индию представит министр обороны

9 мая на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российской столице представлять свою страну будет глава Минобороны Индии.

«Россию уже ранее информировали о том, что Индию представит министр обороны республики Раджнатх Сингх», — писал ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидеры 19 стран подтвердили участие в параде Победы. В их числе главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, о намерении приехать в столицу заявили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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