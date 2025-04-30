Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Лидер Индии не придет, Индия будет представлена не на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.
В России отказ Моди связали с человеческим фактором
По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, решение Моди не указывает на ухудшение отношений между странами. Это решение она связала с человеческим фактором. «Сложно сказать, что стало причиной отказа. Но я бы вообще не рассматривала политику в этом контексте, потому что на деле причина может быть абсолютно любой, это человеческий фактор», — сказала депутат.
Индия все равно будет представлена на параде Победы, просто не на таком высоком уровне, заявила политик и добавила, что это также указывает на отсутствие проблем в отношениях стран. «У нас очень хорошие отношения с Индией, и они только развиваются. И страна все равно будет представлена. Так что тут, скорее всего, какие-то обычные причины. Человек мог просто заболеть», — допустила Журова.
На параде Победы 9 мая Индию представит министр обороны
9 мая на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российской столице представлять свою страну будет глава Минобороны Индии.
«Россию уже ранее информировали о том, что Индию представит министр обороны республики Раджнатх Сингх», — писал ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидеры 19 стран подтвердили участие в параде Победы. В их числе главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, о намерении приехать в столицу заявили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.