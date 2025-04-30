В России отреагировали на отказ премьера Индии посетить парад Победы

Журова объяснила отказ Моди ехать на парад Победы человеческим фактором

Отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить парад Победы в Москве не указывает на ухудшение отношений между странами, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Это решение она связала с человеческим фактором.

«Сложно сказать, что стало причиной отказа. Но я бы вообще не рассматривала политику в этом контексте, потому что на деле причина может быть абсолютно любой, это человеческий фактор», — сказала депутат.

Журова также напомнила, что Индия все равно будет представлена на параде Победы, просто не на таком высоком уровне. Это, по ее словам, также указывает на отсутствие проблем в отношениях стран.

«У нас очень хорошие отношения с Индией, и они только развиваются. И страна все равно будет представлена. Так что тут, скорее всего, какие-то обычные причины. Человек мог просто заболеть», — допустила политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Моди не приедет на парад Победы. Он уточнил, что страна будет представлена, но не на высшем уровне.

Песков также заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с главами Индии и Пакистана. По его словам, Кремль также не получал от Дели или Исламабада просьб поспособствовать урегулированию ситуации между двумя государствами.

