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13:28, 30 апреля 2025Мир

Раскрыт представитель Индии на Дне Победы вместо Моди

Глава МО Индии Сингх представит страну на Дне Победы в Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх представит страну на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Россию уже ранее информировали о том, что Индию представит министр обороны республики Раджнатх Сингх», — передает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, и страна будет представлена не на высшем уровне.

При этом представитель Кремля подтвердил участие председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятиях по случаю памятной даты. Он добавил, что российская сторона также готовится к отдельному визиту лидера Китая и придает этой встрече большое значение.

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