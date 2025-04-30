Раскрыт представитель Индии на Дне Победы вместо Моди

Глава МО Индии Сингх представит страну на Дне Победы в Москве

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх представит страну на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Россию уже ранее информировали о том, что Индию представит министр обороны республики Раджнатх Сингх», — передает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, и страна будет представлена не на высшем уровне.

При этом представитель Кремля подтвердил участие председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятиях по случаю памятной даты. Он добавил, что российская сторона также готовится к отдельному визиту лидера Китая и придает этой встрече большое значение.