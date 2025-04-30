«Мы будем с гордостью наблюдать». В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада Победы в Москве

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об угрозах украинского лидера Владимира Зеленского, который намекнул на то, что Киев может ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Заявлению пресс-секретаря президента РФ предшествовали слова Зеленского: «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают».

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Вероятность попадания по параду Победы в столице оценили

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, горожанам и гостям столицы не следует опасаться угроз Киева, так как средства противовоздушной обороны в Москве способны справиться с угрозами обстрелов.

Депутат указал, что в случае необходимости у России есть вооружение, чтобы уничтожить средства поражения противника задолго до подлета к городу. Колесник объяснил, что своими заявлениями Зеленский попытался запугать россиян и сорвать праздник, но у него ничего не вышло.

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«Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — добавил он.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Сергей Марков. «Зеленский очень хочет, чтобы [президент России Владимир] Путин его боялся», — отметил он, указав, что украинский президент и его европейские союзники считают, что президент РФ объявил трехдневное перемирие на День Победы, чтобы приглашенные в Москву мировые лидеры не опасались ударов украинских беспилотников.

В Киеве придерживаются своего мнения

По мнению секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко, Украина имеет возможности для удара по Красной площади 9 мая.

«У нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "Да!" при желании спланировать такую операцию», — порассуждал он, добавив, что удар якобы удастся нанести, даже если российские военные стянут к центру столицы все средства воздушного прикрытия.

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Индийский лидер не принял приглашение на парад Победы

После слов Зеленского стало известно, что на парад Победы 9 мая не сможет приехать премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Индия будет представлена ​​не на высшем уровне», — сообщил Песков.

При этом приглашение на парад приняли не менее 19 лидеров стран, среди которых главы государств СНГ (кроме Украины и Молдавии), а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Свое присутствие также подтвердили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.