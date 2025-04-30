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08:31, 30 апреля 2025Россия

Политолог раскрыл цель намека Зеленского на удар по параду Победы

Марков: Зеленский хочет напугать Путина намеком на удар по параду Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет напугать главу России Владимира Путина намеком на возможный удар по параду Победы в Москве 9 мая. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и его европейские союзники считают, что Путин объявил трехдневное перемирие на День Победы, чтобы приглашенные в российскую столицу мировые лидеры не опасались ударов украинских беспилотников.

Однако, как подчеркивает политолог, Зеленский, напротив, стремится вызвать страх у Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. «Зеленский очень хочет, чтобы Путин его боялся», — отметил он.

Ранее Зеленский намекнул, что Киев может нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

После этого в МИД России обвинили Украину в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта.

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