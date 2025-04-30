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05:25, 30 апреля 2025Мир

В МИД России отреагировали на угрозу Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве

Захарова об угрозе Зеленского нанести удар 9 мая: Киев подрывает мирные усилия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала видеообращение Зеленского, в котором тот намекнул на планы Киева нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая.

«О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — написала дипломат.

Она подчеркнула, что украинский лидер ведет себя как «классический террорист», а его угроза нанести удар по российской столице является очередным доказательством того, что именно Киев подрывает мирные усилия.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях и пойти на безусловное и полное прекращение огня. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

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