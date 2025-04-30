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07:27, 30 апреля 2025Бывший СССР

«Так поступают классические террористы». В МИД России оценили намек Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве

Захарова заявила, что Киев планирует теракты в прямом эфире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала высказывание Зеленского, в котором тот намекнул на планы Киева нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая.

О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

«Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — резюмировала дипломат.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях и пойти на безусловное и полное прекращение огня. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

На Украине сочли парад Побезы «законной целью» для ВСУ

Ранее на Украине призвали «влупить» по параду Победы в Москве. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин заявил, что мероприятие будет законной военной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Красная площадь — это законная цель для нас также. На Красной площади сколько будет военных? Ну так же Бог велел влупить, ну а почему бы и нет?» — заявил бывший парламентарий.

Экс-нардеп Борислав Береза поддержал требование Лапина и добавил, что украинские спецслужбы якобы уже готовят атаку. Подробностей о возможном ударе Береза не привел.

Позднее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подтвердил, что у Киева действительно есть возможность нанести удар по параду Победы в Москве. По его словам, Украина якобы располагает необходимым «дальнобойным оружием».

На парад в Москве приедут лидеры 19 стран

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится 9 мая. На юбилейное торжество в 2025 году приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, свое присутствие подтвердили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Лидеров Индии и Монголии Нарендру Моди и Ухнаагийна Хурэлсуха тоже пригласили на парад, однако они пока не сообщили о своем решении.

Ранее стало известно, что по Красной площади в том числе пройдет расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.

Вот это да!
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