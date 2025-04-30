Песков прокомментировал слова Зеленского о параде Победы 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о параде Победы 9 Мая. Его слова передает ТАСС.

«Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — заявил официальный представитель Кремля.

Накануне Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — рассказал он.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинский лидер ведет себя как «классический террорист». Кроме того, его слова являются очередным доказательством того, что именно Украина подрывает мирные усилия.