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11:01, 30 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозу Зеленского в адрес парада Победы в Москве

Депутат Колесник: Москвичам не стоит опасаться атак Украины в День Победы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителям столицы не нужно бояться атак со стороны Украины на 9 Мая, потому что средства ПВО в регионе справляются с угрозами, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, выложенном в Telegram.

Депутат рассказал, что российские средства ПВО справляются с угрозами обстрелов. Он добавил, что в случае необходимости у России есть необходимое вооружение, чтобы уничтожить средства поражения противника задолго до подлета к столице. Угрозы ударов по Москве 9 Мая он объяснил желанием Зеленского сорвать праздник и запугать россиян.

«Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — добавил парламентарий.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.

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