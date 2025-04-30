В России ответили на угрозу Зеленского в адрес парада Победы в Москве

Депутат Колесник: Москвичам не стоит опасаться атак Украины в День Победы

Жителям столицы не нужно бояться атак со стороны Украины на 9 Мая, потому что средства ПВО в регионе справляются с угрозами, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, выложенном в Telegram.

Депутат рассказал, что российские средства ПВО справляются с угрозами обстрелов. Он добавил, что в случае необходимости у России есть необходимое вооружение, чтобы уничтожить средства поражения противника задолго до подлета к столице. Угрозы ударов по Москве 9 Мая он объяснил желанием Зеленского сорвать праздник и запугать россиян.

«Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — добавил парламентарий.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.