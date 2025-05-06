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16:21, 6 мая 2025Наука и техника

Обнаружено опасное последствие пандемии в больницах

Ann Intern Med: Зафиксирован рост устойчивых инфекций во время пандемии COVID-19
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mongkolchon Akesin / Shutterstock / Fotodom

В период пандемии COVID-19 в больницах резко возросло число устойчивых к антибиотикам инфекций, возникающих во время госпитализации. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Анализ почти 250 клиник в США показал: во время пика пандемии уровень антимикробной резистентности вырос на 6,5 процента — с 182 до 193 случаев на 10 тысяч госпитализаций. Особую тревогу вызвали внутрибольничные инфекции — их частота увеличилась сразу на 31,5 процента (с 28,9 до 38 случаев на 10 тысяч госпитализаций).

Даже после спада заболеваемости COVID-19 общее число инфекций вернулось к прежним значениям, но случаи внутрибольничного заражения по-прежнему оставались выше докризисного уровня.

Как отмечают авторы, рост числа устойчивых инфекций был связан не столько с особенностями конкретных медицинских учреждений, сколько с тяжестью состояния пациентов, сопутствующими заболеваниями и недавним приемом антибиотиков. Последний фактор оказался особенно значимым.

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