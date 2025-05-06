Одноклассник Путина рассказал о его привычке экономить на свете

Друг Путина: Привычка президента экономить свет связана с жизнью в коммуналке

Привычка президента России Владимира Путина гасить свет, покидая помещение, берет начало из его детства в ленинградских коммунальных квартирах. Об этом сообщил одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко в беседе с «КП-Петербург».

Он напомнил, что в то время жильцы старались не оставлять свет включенным в местах общего пользования, чтобы избежать упреков со стороны соседей.

Ранее стало известно, что президент Росси Владимир Путин хранит в холодильнике в Кремле кефир 3,2 процента жирности, произведенный в Рязани. Стоимость этого продукта в розничных магазинах составляет от 100 до 133 рублей.