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17:29, 4 мая 2025Россия

Стало известно содержимое холодильника Путина в кремлевской квартире

Путин хранит в холодильнике в Кремле произведенный в Рязани кефир 3,2 % жирности
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Телеграм-канал ЗАРУБИН

Президент Росси Владимир Путин хранит в холодильнике в Кремле кефир 3,2 процента жирности, произведенный в Рязани, выяснил корреспондент агентства РИА Новости.

Журналист обратил внимание на кадры из документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», на которых глава государства достает из холодильника кефир, который был произведен на заводе «Вакинское агро». Стоимость этого продукта в розничных магазинах составляет от 100 до 133 рублей.

Помимо этого, на кухне и на столе в обеденной зоне у президента можно увидеть и другие знакомые россиянам бренды, например растворимый кофе Carte Noire, бумажные салфетки Zewa, соевый соус Kikkoman, мельницы для специй Kotányi. На кухне у президента также есть соковыжималка фирмы BORK.

Во время интервью, о котором идет речь, Путин показал, как выглядят кухня и холодильник в его квартире в Кремле и угостил журналистов кефиром. На столе у Путина можно заметить бананы, мед, соусы и специи.

Российский лидер также продемонстрировал, как выглядят гардеробная и личная библиотека с домашним кинотеатром.

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