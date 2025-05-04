Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром

Президент Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с кинотеатром

Президент России Владимир Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром. Это произошло во время интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1», доступном на платформе «Смотрим».

Глава государства указал на вешалки с одеждой, сопроводив это репликой: «Все рубашки здесь». Далее он завел съемочную группу в личную библиотеку, отметив, что существует еще кремлевская библиотека, где хранятся подарки и шевроны. Съемочная группа обратила внимание на домашний кинотеатр, экран которого, по словам Путина, «просто опускается».

Ранее Владимир Путин раскрыл, каким спортом и в каком объеме занимается.