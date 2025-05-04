Путин рассказал о ежедневных занятиях спортом

Президент России Путин заявил, что занимается спортом ежедневно по 1,5 часа

Президент России Владимир Путин раскрыл, каким спортом и в каком объеме занимается. Об этом он рассказал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Путин показал журналистам свой тренажерный зал в Кремле. По словам главы государства, там он ежедневно по утрам занимается по 1,5 часа. Также президент ходит в бассейн и проводит ледовые тренировки.

Ранее Путин назвал вид спорта, который хорошо развивает детей. По мнению главы государства, это самбо.

Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. У него также есть черный пояс по карате.