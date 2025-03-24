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16:17, 24 марта 2025Спорт

Путин назвал хорошо развивающий детей вид спорта

Путин назвал самбо хорошо развивающим детей видом спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назвал вид спорта, который хорошо развивает детей. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы государства, это самбо. «Это недорогой, что называется, вид спорта, доступный очень, и очень хорошо развивает, и наш национальный», — заявил Путин.

Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. У него также есть черный пояс по карате.

В июне прошлого года Путин заявил о необоснованной коммерциализации массового спорта в России. Он отмечал, что у российских семей зачастую вытягивают деньги.

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