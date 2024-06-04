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20:56, 4 июня 2024Спорт

Путин заявил о необоснованной коммерциализации массового спорта в России

Владимир Путин назвал коммерциализацию массового спорта в России необоснованной

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Физкультура и массовый спорт в России необоснованно коммерциализированы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, из российских семей вытягивают деньги. «Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал о возросшем интересе к спорту. По словам президента, в последние годы число регулярно занимающихся спортом россиян выросло в разы.

14 мая новым министром спорта России стал Михаил Дегтярев. На этом посту он сменил Олега Матыцина.

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      Алексей Гусев
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