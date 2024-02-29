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12:55, 29 февраля 2024Россия

Путин рассказал о росте интереса россиян к спорту и вспомнил лозунг времен СССР

Путин о росте интереса россиян к спорту: бросай пить — вставай на лыжи

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин рассказал о возросшем интересе к спорту у россиян и в связи с этим вспомнил лозунг «бросай пить — вставай на лыжи». Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, в последние годы число регулярно занимающихся спортом россиян выросло в разы. Он назвал это одним из значимых достижений и заявил о необходимости государства поощрять таких граждан.

Путин сообщил, что в стране удалось значительно сократить потребление алкоголя.

В послании Федеральному собранию Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». По его словам, необходима постоянная работа, которая будет направлена на повышение качества жизни семей с детьми, а также на поддержку рождаемости.

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      Алан Босиков
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