Путин рассказал о росте интереса россиян к спорту и вспомнил лозунг времен СССР

Путин о росте интереса россиян к спорту: бросай пить — вставай на лыжи

Президент России Владимир Путин рассказал о возросшем интересе к спорту у россиян и в связи с этим вспомнил лозунг «бросай пить — вставай на лыжи». Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, в последние годы число регулярно занимающихся спортом россиян выросло в разы. Он назвал это одним из значимых достижений и заявил о необходимости государства поощрять таких граждан.

Путин сообщил, что в стране удалось значительно сократить потребление алкоголя.

В послании Федеральному собранию Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». По его словам, необходима постоянная работа, которая будет направлена на повышение качества жизни семей с детьми, а также на поддержку рождаемости.