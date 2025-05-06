Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи в 22:03 по мск были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения были введены еще в одном аэропорту — Жуковском. С 21:19 авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. В свою очередь, следовавшие в Москву рейсы принял саратовский аэропорт Гагарин.