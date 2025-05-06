Ольга Серябкина в микрошортах залезла на крышу автомобиля

Певица Ольга Серябкина в микрошортах и топе залезла на крышу автомобиля

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

40-летняя певица предстала перед камерой в бежевом наряде, включавшем в себя топ с глубоким декольте и микрошорты со шнуровкой. Также она уложила волосы в пучок, надела солнцезащитные очки с миниатюрными линзами и обвела губы коричневым карандашом.

При это на одном из кадров знаменитость залезла на крышу неонового зеленого автомобиля, взяв с руку сумку в тон.

В апреле 61-летняя Лолита появилась на сцене в ультракоротком платье.