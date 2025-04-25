61-летняя Лолита появилась на сцене в ультракоротком платье

Певица Лолита в ультракоротком платье появилась на сцене концерта «Золотые хиты»

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская в откровенном наряде появилась на сцене концерта «Золотые хиты». Соответствующее видео опубликовано на странице телеканала «Муз-ТВ» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя исполнительница предстала перед зрителями в ультракоротком блестящем платье черного цвета с рукавами и воротом. Также она подчеркнула талию тонким кожаным ремнем и надела плотные колготки в тон одежде.

Кроме того, звезда нанесла макияж с широкими стрелками на веках и сделала укладку, направив рваные пряди в сторону лица.

В марте Лолита позагорала в купальнике с глубоким декольте.