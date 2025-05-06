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08:57, 6 мая 2025Силовые структуры

По факту провала моста в Кировской области из-за многотонного грузовика возбудили дело

В Кирове следователи предъявили обвинение фигурантам дела об обрушении моста
Варвара Митина (редактор)

Фото: СУ СК РФ по Кировской области

В Кировской области следователи возбудили уголовное дело после провала моста через реку Молома из-за въехавшего на него многотонного грузовика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность путей сообщения»). Обвинение по нему предъявили директору одного из обществ с ограниченной ответственностью города Омска и водителю большегрузного автомобиля.

По версии следствия, в апреле директор омской фирмы организовал перевозку груза двумя тяжеловесными и крупногабаритными машины из Тюмени в Архангельск. Сделал он это с нарушениями и без получения специального разрешения, хотя маршрут проходил по автомобильному мосту через реку Молома, имеющему ограничение массы 25 тонн.

Днем 24 апреля водитель грузового тягача, зная, что масса его автомобиля с прицепом и грузом составляет не менее 137 тонн, и не имея специального разрешения, проехал через этот мост, чтобы исполнить заказ. В результате произошло обрушение одного из пролетов моста. Это попало на видео.

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