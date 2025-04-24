Момент провала моста из-за многотонного грузовика в российском регионе попал на видео

Момент провала моста из-за грузовика в Кировской области попал на видео

В Кировской области мост провалился из-за въехавшего на него многотонного грузовика. Момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

ЧП произошло на федеральной трассе Кострома — Киров — Пермь. На мост через реку Молома въехали два грузовика, общая масса которых, по данным канала, была 120 тонн. Разрешенная масса на объекте при этом — 25 тонн.

В результате после проезда одного из грузовиков полотно моста просело, из-за чего движение остановилось.

Ранее в Приморском крае рухнул пролет моста через реку Большая Уссурка. Инцидент произошел в районе села Мельничное. Власти запретили жителям пересекать мост и ввели режим повышенной готовности в границах населенного пункта.