Победивший тяжелую болезнь бывший избранник Бони показал новую внешность

Бывший избранник Бони Алекс Смерфит показал мышцы на руках после преображения

Победивший тяжелую болезнь бывший избранник блогерши Виктории Бони ирландский предприниматель Алекс Смерфит показал новую внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летний мужчина предстал перед камерой во время тренировки в спортзале. Он позировал в белой майке и серых брюках, демонстрируя накачанные мышцы на руках после преображения.

Алекс Смерфит — сын миллиардера Майкла Смерфита. В 2010-х годах он состоял в отношениях с Викторией Боней, в 2012 году родившей ему дочь Анджелину. В 2017 году появилась информация о расставании пары. При этом известно, что мужчина долгое время боролся с болезнью Лайма, которая стала угрозой для жизни и значительно сказалась на внешности. Впоследствии благодаря лечению ему удалось вернуться к полноценному существованию.

В феврале Боня показала фото в бикини и назвала один роскошный подарок условием похода на свидание.