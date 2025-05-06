Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 6 мая 2025Ценности

Победивший тяжелую болезнь бывший избранник Бони показал новую внешность

Бывший избранник Бони Алекс Смерфит показал мышцы на руках после преображения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alexandersmurfit

Победивший тяжелую болезнь бывший избранник блогерши Виктории Бони ирландский предприниматель Алекс Смерфит показал новую внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летний мужчина предстал перед камерой во время тренировки в спортзале. Он позировал в белой майке и серых брюках, демонстрируя накачанные мышцы на руках после преображения.

Алекс Смерфит — сын миллиардера Майкла Смерфита. В 2010-х годах он состоял в отношениях с Викторией Боней, в 2012 году родившей ему дочь Анджелину. В 2017 году появилась информация о расставании пары. При этом известно, что мужчина долгое время боролся с болезнью Лайма, которая стала угрозой для жизни и значительно сказалась на внешности. Впоследствии благодаря лечению ему удалось вернуться к полноценному существованию.

В феврале Боня показала фото в бикини и назвала один роскошный подарок условием похода на свидание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?

    В одном регионе России захотели запустить прямые рейсы в Оман

    Определились финалисты Кубка Гагарина

    Названы потери ВСУ во время штурма границы Курской области

    Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в освобождении заложника

    Известный певец примет участие в «Бессмертном полку»

    Трамп пообещал сделать очень большое объявление

    Турция и США объединили усилия по урегулированию на Украине

    ФСБ вскрыла в российском регионе аферу с импортозамещающим ПО на 36 миллионов рублей

    В России собрались разрешить внесудебную блокировку счетов подозреваемых в мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости