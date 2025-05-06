Почти все село в российском приграничье сгорело после атак дронов ВСУ

Почти все село Кирилловка в Брянской области сгорело после атак дронов ВСУ

Почти все село Кирилловка в Брянской области сгорело после атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Из-за постоянных воздушных угроз жильцам уцелевших домов в российском приграничье сложно получить помощь.

За последние несколько суток ВСУ атакуют села в Климовском районе особенно сильно. 3 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле села Кирилловка.

По его сведениям, беспилотники сбросили на село взрывные устройства, в результате чего сгорело шесть домов. Пламя быстро распространялось — спустя некоторое время выгорело еще четыре дома, еще 25 строений получили повреждения.

Жители борются с пожарами самостоятельно — из-за опасности с воздуха спасатели не могут к ним доехать. По словам граждан, также возникли трудности с вывозом из села лежачих больных.

Ранее стало известно, что над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ.