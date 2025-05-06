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02:30, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Популярной телеведущей удалили женские половые органы

Британской телеведущей Лоррейн Келли удалили яичники и маточные трубы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярная британская телеведущая Лоррейн Келли сообщила, что ей удалили яичники и маточные трубы. Об операции на внутренних женских половых органах она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Незадолго до операции 65-летняя ведущая записала видео из больничной палаты, в котором рассказала, что ей предстоит удаление яичников и маточных труб. «В последнее время я чувствовала себя не так уж хорошо, так что я прошла кое-какие обследования и сдала анализы», — сообщила она. Келли уточнила, что операция необходима ей в качестве превентивной меры.

Спустя несколько дней телеведущая опубликовала фото, на котором она запечатлена в окружении медиков, и сообщила, что операция состоялась. «Я уже дома и, по рекомендации врачей, отдыхаю», — написала она.

Ранее известная комедиантка и актриса Кэти Гриффин рассказала, что перенесла операцию по удалению матки. Юмористка пояснила, что хирургическое вмешательство потребовалось ей из-за предракового состояния.

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