Провальную попытку ВСУ сфотографировать флаг Украины на фоне вышки в России сняли на видео

Дрон врезался в вышку под Брянском при попытке ВСУ сфотографировать флаг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сфотографировать дрон с украинским флагом на фоне сотовой вышки в селе Кирилловка Брянской области. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как беспилотник с привязанным к нему украинским флагом приближается к вышке, однако не облетает ее, а врезается в опору, после чего падает на землю вместе с полотном.

По информации издания, после провальной попытки снова вторгнуться в Курскую область ВСУ захотели запустить дезинформацию, что украинские войска якобы заняли часть Брянской области, для чего и собирались сделать снимок с флагом.

Ранее стало известно, что брянская Кирилловка почти полностью сгорела после атак украинских беспилотников. Как выснилось, огонь уничтожил минимум 10 жилых домов повреждены еще около 25.