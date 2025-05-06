Президент России Владимир Путин наградил челябинских врачей детской больницы

Президент России Владимир Путин наградил врачей челябинской детской больницы № 7. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Глава государства подписал указ о награждении государственными наградами работников детской городской клинической больницы. Сотрудников медучреждения отметили за высокий профессионализм и мужество, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Главного врача больницы Елену Пилипенко удостоили ордена Пирогова — одной из самых престижных наград в отечественной медицине. А водителя Евгения Федосеева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

При этом Медаль Луки Крымского за добросовестную работу и активную жизненную позицию также получили главная медсестра Оксана Костюченко, врач Александр Петров, специалист по социальной работе Айна Бектасова, фельдшер-лаборант Наталья Яшкина, медсестры поликлиники Олеся Алексеева и Екатерина Сауткина и заведующая поликлиникой Наталья Козлова.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также удостоились председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрей Пшеницын и машинист экскаватора ООО «Миньярский карьер» Евгений Тетерев — за многолетний добросовестный труд.

В апреле российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту.