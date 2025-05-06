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14:56, 6 мая 2025Экономика

Путин заявил о необходимости баланса в вопросах возвращения в Россию зарубежного бизнеса

Путин: Между развитием конкуренции и защитой производителей из РФ нужен баланс
Вячеслав Агапов

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В вопросах возвращения в Россию зарубежного бизнеса необходим баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

На встрече с главой государства председатель «Деловой России» Алексей Репик предложил ряд мер по регулированию возможного возвращения ушедших из страны компаний. По словам эксперта, необходимо проанализировать форматы их возобновления работы в России и внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов российской экономики. Конкуренция полезна, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетнее, пояснил Репик.

«Я с вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил Путин.

Зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов пояснил, что некоторые из иностранных компаний идут на юридические хитрости для возвращения на российский рынок. Пока одни регистрируют логотипы и авторские права, другие, чтобы не попасть под ограничения у себя на родине, создают другой бренд и другое юридическое лицо.

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