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09:02, 6 мая 2025Моя страна

Раскрыты города России с самыми бюджетными фитнес-клубами

Омск оказался городом с самым доступным фитнесом по цене
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Омск оказался городом-миллионником России с самыми бюджетными фитнес-клубами. Эти данные раскрыли аналитики сервиса «2ГИС-Про», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что средняя стоимость абонемента в спортклуб на месяц в Омске достигает 2,1 тысячи рублей. В числе городов с доступным фитнесом также оказались Волгоград, Пермь, Воронеж, Нижний Новгород, Челябинск и Красноярск — там средняя цена на абонементы не превышает 3 тысяч рублей.

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От 3 до 4 тысяч за месяц платят спортсмены в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани. При этом самый дорогой спорт оказался в Санкт-Петербурге и Москве: средняя стоимость месячных карт там достигает 4,5 и 6 тысяч рублей соответственно.

Аналитики также оценили пешую доступность спортивных клубов в городах-миллионниках. Столица с этой точки зрения оказалась самой комфортной: 76 процентов москвичей живут в пределах десяти минут от фитнес-центров. В топ-пять городов по этому показателю вошли Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Пермь.

В то же время городом с самым большим приростом количества спортклубов оказался Воронеж — там число таких организаций выросло на 18 процентов за год. В пятерке лидеров также оказались Санкт-Петербург (плюс 12,7 процента), Волгоград и Москва (плюс 11,5 процента), Краснодар (11 процентов).

Ранее другое исследование показало, что россияне предпочитают активный отдых более размеренному. 63 процента опрошенных заявили, что хотят вместить в свой отпуск множество разнообразных видов деятельности.

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