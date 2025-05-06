Расправившегося с мужчиной россиянина задержали возле подъезда жилого дома

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины возле подъезда дома

В Москве задержали подозреваемого в расправе над мужчиной возле подъезда жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, 6 мая фигурант находился возле подъезда жилого дома на улице Гарибальди, где на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного колото-резаного ранения малознакомому мужчине. Пострадавший был доставлен в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Следователи и криминалисты провели осмотр места преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемый в совершении преступления задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал расправившегося со знакомой российского научного сотрудника.