Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 6 мая 2025Силовые структуры

Расправившегося с мужчиной россиянина задержали возле подъезда жилого дома

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины возле подъезда дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержали подозреваемого в расправе над мужчиной возле подъезда жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, 6 мая фигурант находился возле подъезда жилого дома на улице Гарибальди, где на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного колото-резаного ранения малознакомому мужчине. Пострадавший был доставлен в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Следователи и криминалисты провели осмотр места преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемый в совершении преступления задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал расправившегося со знакомой российского научного сотрудника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    Сообщения о нежелании России идти на мир с Украиной из-за экономики не подтвердились

    В Кремле оценили поражение Мерца на выборах

    В Кремле заявили об ответе на нарушения Киевом майского перемирия

    Захарова пошутила о подготовке британских элит к войне с Россией

    В Кремле высказались об актуальности инициативы Путина по перемирию в честь Дня Победы

    Германский носитель гиперзвуковых аппаратов проведет воздушную стыковку

    Дерипаска спрогнозировал падение рубля в полтора раза

    Суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 миллиарда рублей

    Отец Жанны Фриске резко ответил на обвинения в пиаре на смерти дочери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости