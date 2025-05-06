Рианна станет матерью в третий раз

Певица Рианна объявила о третьей беременности на благотворительном балу Met Gala

Барбадосская певица Рианна беременна третьим ребенком. Исполнительница рассекретила свое положение на благотворительном балу Met Gala. Фотография артистки появилась на официальной странице мероприятия в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица появилась на ковровой дорожке в наряде, подчеркивающем округлившийся живот.

Ранее стало известно, что Рианна во время родов не сняла жемчужное колье и солнцезащитные очки.

В мае 2022 года артистка родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года певица и рэпер A$AP Rocky держали имя сына в секрете. В августе 2023 года у пары появился второй сын, которого назвали Райот Роуз (Riot Rose).