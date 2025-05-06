Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:08, 6 мая 2025Культура

Рианна станет матерью в третий раз

Певица Рианна объявила о третьей беременности на благотворительном балу Met Gala
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Барбадосская певица Рианна беременна третьим ребенком. Исполнительница рассекретила свое положение на благотворительном балу Met Gala. Фотография артистки появилась на официальной странице мероприятия в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица появилась на ковровой дорожке в наряде, подчеркивающем округлившийся живот.

Ранее стало известно, что Рианна во время родов не сняла жемчужное колье и солнцезащитные очки.

В мае 2022 года артистка родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года певица и рэпер A$AP Rocky держали имя сына в секрете. В августе 2023 года у пары появился второй сын, которого назвали Райот Роуз (Riot Rose).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, что поддержат». Рамзан Кадыров заявил, что попросился в отставку с поста главы Чечни

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    В России осудили мешавшего эвакуации жителей в Курской области боевика ВСУ

    МИД России обвинил Зеленского в издевательствах над ветеранами Великой Отечественной войны

    A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи

    Киркоров сильно похудел и напугал фанатов

    На бывшем производителе двигателей для МС-21 началась забастовка

    Обнаружено опасное последствие пандемии в больницах

    В Кремле раскрыли темы обсуждения Путина и Уиткоффа

    Израильские ВВС уничтожили аэропорт в столице Йемена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости