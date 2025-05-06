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10:03, 6 мая 2025Экономика

Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

Эксперт Васильев: Типовой проект частного дома позволит сэкономить до 40 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Типовой проект частного дома позволит построить его на 40 процентов дешевле. Способы сэкономить при возведении коттеджей назвал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

Однако специалист отметил, что такие проекты все равно придется адаптировать к условиям конкретной местности. Васильев призвал не экономить на геологоразведке, чтобы не получить в будущем трещины в фундаменте.

«Для большинства случаев подойдет ленточный, но на проблемных грунтах выбирайте плитный вариант. Стены можно сделать из газобетона, он на 25 процентов дешевле кирпича и лучше сохраняет тепло, но потребует надежной гидроизоляции», — рассказал эксперт.

На итоговую стоимость строительства влияют и материалы кровли. Металлочерепица будет дешевле и долговечнее, а гибкая черепица — тише и дороже. А вот на коммуникациях и утеплении экономить не стоит, подчеркнул Васильев, — это чревато авариями и дополнительными расходами в будущем.

«Разумная экономия возможна на черновой отделке — можно использовать, например, недорогой гипсокартон и штукатурку», — добавил специалист.

В 2025 году россиянам в целом стало дешевле строить частные дома — по данным экспертов, в большинстве регионов цены снизились на 10-15 процентов. Однако летом спрос восстановится, и строительство коттеджей вновь подорожает.

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