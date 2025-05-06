Россияне поели в бизнес-зале аэропорта и провели отпуск в больнице на Алтае с отравлением

Shot: Супруги из Екатеринбурга отравились в бизнес-зале аэропорта

Супруги из Екатеринбурга поели в бизнес-зале аэропорта Кольцово и провели отпуск в больнице на Алтае с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 31-летняя Марина и ее муж запланировали поездку на три дня в Горно-Алтайск. В ожидании рейса россияне решили позавтракать в авиагавани, после чего сели в самолет. Спустя полчаса туристы почувствовали себя плохо и заняли оба туалета на борту. Они жаловались на тошноту и головокружение.

К концу полета Марина уже начала терять сознание, поэтому члены экипажа вызвали скорую помощь прямо к самолету. Супругов отвезли в больницу, где врачи поставили диагноз — бактериальная инфекция. Там они провели два дня под капельницами, а затем переночевали в гостинице, за которую заплатили 39 тысяч рублей.

«Также сорвалась активная программа с гидом за 30 тысяч рублей, даже после выписки пара чувствовала себя плохо», — говорится в сообщении. Супруги планируют подавать досудебную претензию в отношении авиагавани.

Ранее россиянин с аэрофобией выпил успокоительные препараты перед полетом из Санкт-Петербурга в Мурманск и угодил в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.