Россиянин избивал и запирал в бане семилетнего сына ради полного послушания

СК: Житель Архангельска истязал сына и запирал в бане, требуя послушания

В Архангельской области 35-летний житель Приморского района систематически истязал семилетнего сына, добиваясь от него полного подчинения и послушания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»). По данным СК, с февраля 2023-го по август 2024 года россиянин, недовольный поведением сына, избивал его и на длительное время запирал одного в бане. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мальчик передан под опеку бабушки.

Ранее сообщалось, что на Алтае опекуна осудили на 3,5 года условно за систематическое истязание ребенка.