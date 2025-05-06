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17:33, 6 мая 2025Силовые структуры

Россиянин отправился в колонию на пять лет за пост с оправданием терроризма

Военный суд дал 5 лет колонии жителю Марий Эл за пост с оправданием терроризма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Центральный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 41-летнего жителя Йошкар-Олы Республики Марий Эл, опубликовавшего в соцсети пост с оправданием терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Два года после отбытия наказания ему запрещено заниматься администрированием в интернете. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда России оставила приговор в силе.

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2022 года россиянин выложил через мобильное устройство в интернете комментарии, в которых оправдывал террористическую деятельность. Его посты обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что спецслужбы задержали 52-летнего жителя Крыма, призвавшего в интернете уничтожить Крымский мост.

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