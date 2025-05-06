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19:52, 6 мая 2025Моя страна

Россиянин спас едва не угодившего под машину мужчину на инвалидной коляске

Житель Уфы спас едва не угодившего под машину мужчину на инвалидной коляске
Алина Черненко

Неравнодушный житель Уфы спас мужчину на инвалидной коляске, едва не угодившего под машину. Инцидент попал на видео, которое публикует ГТРК «Башкортостан».

На размещенных в сети кадрах два человека на электроколясках пересекают проезжую часть. При заезде на бордюр у них возникают трудности. Случайный прохожий сначала помогает заехать на тротуар женщине, а затем останавливает коляску ее спутника, которая начала катиться под колеса проезжающего мимо автомобиля. «Машина пронеслась всего в полутора метрах от них», — говорится в публикации.

Ранее работница железной дороги в российском городе спасла женщину от приближающегося поезда. В последний момент она бросилась к прохожей и оттолкнула ее от путей.

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