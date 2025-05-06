Россиянин спас едва не угодившего под машину мужчину на инвалидной коляске

Неравнодушный житель Уфы спас мужчину на инвалидной коляске, едва не угодившего под машину. Инцидент попал на видео, которое публикует ГТРК «Башкортостан».
На размещенных в сети кадрах два человека на электроколясках пересекают проезжую часть. При заезде на бордюр у них возникают трудности. Случайный прохожий сначала помогает заехать на тротуар женщине, а затем останавливает коляску ее спутника, которая начала катиться под колеса проезжающего мимо автомобиля. «Машина пронеслась всего в полутора метрах от них», — говорится в публикации.
Ранее работница железной дороги в российском городе спасла женщину от приближающегося поезда. В последний момент она бросилась к прохожей и оттолкнула ее от путей.