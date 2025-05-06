Россиянин украл шесть пожарных шлангов из больницы для полива капусты

Россиянин украл 6 пожарных рукавов из больницы для полива капусты в огороде

Житель Курска украл пожарные рукава из больницы, пока находился там на лечении. Об этом сообщает Telegram-канал «Курский бомондъ».

Мужчина несколько дней подряд во время прогулок откручивал шланги из пожарных шкафов и прятал их в кустах. После выписки он собрал их и вынес за территорию лечебного учреждения.

Пропажу заметили во время инвентаризации, после чего руководство больницы обратилось в полицию. Стражи порядка нашли вора по отпечаткам пальцев и другим уликам. После задержания он объяснил, что взял рукава, чтобы поливать капусту у себя на огороде.

Было возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что вор-рецидивист украл парики на 30 тысяч долларов (примерно 2,5 миллиона рублей). Преступник пробрался в магазин Hustle Wig в Нью-Йорке и похитил товары. Вором оказался 52-летний Дарон Уэр, который ранее был неоднократно судим за воровство и вооруженные нападения. На его счету более 60 крупных и мелких правонарушений.