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16:36, 29 апреля 2025Из жизни

Вор похитил волосы на 2,5 миллиона рублей

В США вор-рецидивист обокрал магазин париков, где делают покупки раковые больные
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Вор-рецидивист обокрал магазин париков в США. Об этом пишет New York Post.

Мужчина пробрался в магазин париков Hustle Wig в Нью-Йорке и похитил товары на общую сумму около 30 тысяч долларов (примерно 2,5 миллиона рублей). В магазине делают покупки раковые больные, некоторые из украденных париков были сделаны для них на заказ. При этом все товары в Hustle Wig изготовлены из настоящих человеческих волос. Один парик стоит примерно 3,3 тысячи долларов (271 тысячу рублей).

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и идентифицировала преступника. Им оказался 52-летний Дарон Уэр, который ранее был неоднократно судим за воровство и вооруженные нападения. На его счету более 60 крупных и мелких правонарушений.

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Уэр находился в статусе досрочно освобожденного в момент совершения преступления. Ему грозит очередной тюремный срок.

Ранее в США злоумышленники украли из магазина солнцезащитные очки на один миллион долларов. Ради этого воры прорезали дыру в стене торговой точки.

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