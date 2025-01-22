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18:26, 22 января 2025Из жизни

Грабители прорезали стену в магазине и украли солнечные очки на миллион долларов

В США грабители украли из магазина 1600 пар очков, прорезав отверстие в стене
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Neil Hall / Reuters

Преступники из США ограбили магазин солнечных очков на миллион долларов, прорезав стену. Об этом сообщает WSAV.

Инцидент произошел в торговом центре Tanger в городе Блаффтон, штат Джорджия. 16 января сотрудница кафе при магазине одежды Salty Dog сообщила об ограблении трех магазинов — Salty Dog и примыкающих к нему Sunglass Hut и Claire’s. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили в стенах Salty Dog четыре больших отверстия, сделанных сабельной пилой. Судя по всему, грабители проникли в первый магазин, открыли кассу и, не обнаружив там денег, прорезали дыры в стенах, чтобы попасть в соседние бутики.

Им удалось проникнуть в Sunglass Hut и Claire’s. Там кассы тоже оказались пустыми. В результате преступники собрали почти все очки, выставленные в витринах Sunglass Hut — около 1,6 тысячи пар. Общая стоимость украденных товаров составляет около миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей). При этом грабители повредили пилой водопроводные трубы, а также сняли камеры наблюдения и провода в одном из магазинов. Ущерб от проникновения и порчи стен исчисляется тысячами долларов.

Сотрудница Salty Dog вечером перед ограблением, после закрытия магазина, заметила на парковке рядом с торговым центром подозрительную машину, из которой вышли две женщины. Сейчас полиция проверяет камеры видеонаблюдения в торговом центре в надежде узнать число грабителей и идентифицировать их.

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