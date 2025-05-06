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12:40, 6 мая 2025Путешествия

Российский самолет с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку

Самолет «России» с неисправностью совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
Алина Черненко

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Самолет авиакомпании «Россия» с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 6 мая, с лайнером Sukhoi Superjet 100, летевшим из Благовещенска. Приземление прошло благополучно, никто из 72 пассажиров не пострадал. Службы аэропорта российского города отработали в штатном режиме.

Ранее россиян на пять часов закрыли в самолете Nesma Airlines в аэропорту Санкт-Петербурга по пути из Египта. Представители перевозчика все это время не выходили на связь.

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