Российский самолет с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку

Самолет «России» с неисправностью совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Самолет авиакомпании «Россия» с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 6 мая, с лайнером Sukhoi Superjet 100, летевшим из Благовещенска. Приземление прошло благополучно, никто из 72 пассажиров не пострадал. Службы аэропорта российского города отработали в штатном режиме.

Ранее россиян на пять часов закрыли в самолете Nesma Airlines в аэропорту Санкт-Петербурга по пути из Египта. Представители перевозчика все это время не выходили на связь.

