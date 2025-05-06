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11:20, 6 мая 2025Путешествия

Россиян на пять часов закрыли в самолете без еды и воды по пути из Египта

Mash: Россияне пять часов просидели в самолете Nesma Airlines в Петербурге
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал Mash

Россиян на пять часов закрыли в самолете Nesma Airlines в аэропорту Санкт-Петербурга по пути из Египта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, пассажирский лайнер вылетел их Хургады в Москву в 22:00 5 мая. Из-за ограничений в столице, связанных с атакой беспилотников, борт посадили в Пулково около 3:00 6 мая.

После этого путешественники просидели в закрытом самолете несколько часов без еды и воды. Представители авиакомпании все это время не выходили на связь. Отмечается, что на борту были клиенты всех крупных туроператоров.

Как сообщили пассажиры, авиакомпания не могла договориться о дозаправке самолета. В итоге лайнер вылетел в Москву около 8:11 и благополучно сел во Внуково.

Ранее самолет Lufthansa с четырьмя сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку. Причиной стал застрявший между сиденьями планшет.

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