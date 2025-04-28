Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 28 апреля 2025Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за планшета

BI: Самолет Lufthansa экстренно сменил курс из-за застрявшего в кресле планшета
Алина Черненко
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Lufthansa с четырьмя сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за застрявшего в кресле планшета. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 23 апреля на рейсе из Лос-Анджелеса, США, в Мюнхен, Германия. Из-за того, что гаджет одного из пассажиров бизнес-класса оказался заблокирован в конструкции сиденья, пилоты решили экстренно сменить курс и сесть в американском Бостоне.

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
5 декабря 2024

Представитель перевозчика заявил, что такие меры предосторожности были приняты «для устранения любого потенциального риска, особенно возможного перегрева». Планшет имел видимые признаки деформации из-за движения кресла, что могло привести к возгоранию, говорится в источнике.

Это не первый случай, когда маршрут пассажирского лайнера пришлось менять из-за гаджета пассажира. В марте Boeing 777 авиакомпании Air France был вынужден развернуться в воздухе после того, как один из находившихся на борту пассажиров потерял телефон в салоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Россиянам назвали время наплыва комаров

    Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

    Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

    Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

    В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

    В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

    Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российской городе

    Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

    Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости