Самолет с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за планшета

BI: Самолет Lufthansa экстренно сменил курс из-за застрявшего в кресле планшета

Самолет авиакомпании Lufthansa с четырьмя сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за застрявшего в кресле планшета. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 23 апреля на рейсе из Лос-Анджелеса, США, в Мюнхен, Германия. Из-за того, что гаджет одного из пассажиров бизнес-класса оказался заблокирован в конструкции сиденья, пилоты решили экстренно сменить курс и сесть в американском Бостоне.

Представитель перевозчика заявил, что такие меры предосторожности были приняты «для устранения любого потенциального риска, особенно возможного перегрева». Планшет имел видимые признаки деформации из-за движения кресла, что могло привести к возгоранию, говорится в источнике.

Это не первый случай, когда маршрут пассажирского лайнера пришлось менять из-за гаджета пассажира. В марте Boeing 777 авиакомпании Air France был вынужден развернуться в воздухе после того, как один из находившихся на борту пассажиров потерял телефон в салоне.

