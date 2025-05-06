Российский военный рассказал о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область по трубе

РИА Новости: ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область по трубе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Белгородскую область по газопроводной трубе. Об этом рассказал российский оператор FPV-дронов с позывным Сынок, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ, потерпев поражение в Курской области, перекинулись на приграничье Белгородской области, в частности, на окрестности Демидовки и Поповки.

«ВСУ пытались проникнуть в тыл через газопроводную трубу. Но мы их подлавливали дронами на оптоволокне. Прямо внутрь залетали», — отметил российский военный.

Он также заявил о попытке ВСУ зайти в белгородское приграничье на танке Т-64, но также получили отпор. «Сейчас так не рискуют, конечно. Выходят только пешком», — отметил Сынок, добавив, что украинские военные пытаются заходить на российскую территорию со стороны Сумской области малыми группами — по три-четыре человека.

Военнослужащий уточнил, что движение ВСУ наиболее часто фиксируют в районе села Миропольское Сумской области — по их позициям российские военные наносят удары, не давая закрепиться.

«Мы выталкиваем их подальше от границы, создавая буферную зону, чтобы они больше и не пробовали прорваться», — заключил собеседник агентства.

Ранее оператор FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кедр заявил о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область. По его словам, российские штурмовики отражают эти действия.