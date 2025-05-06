Минобороны: ВСУ провоцировали ВС РФ на нанесение удара по мирной инфраструктуре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцировали российских военных на нанесение удара по мирной инфраструктуре в курском приграничье. О провокационных уловках противника рассказал заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Марик, его комментарий публикует Минобороны в Telegram.

Российский военный показал одну из позиций в селе Гончаровка Курской области, где ВСУ оставили на виду провода «наподобие Starlink», ведущие к подвалу Дома культуры без какой-либо маскировки.

«Делалось это, чтобы российский оператор БПЛА мог обнаружить провода, нанести удар по подвалу, который абсолютно пустой и не имеет никакой стратегической цели. Затем бы противник с целью информационного противодействия использовал бы это, чтобы заявить, что русские войска нанесли удар по Дому культуры», — отметил Марик.

Ранее боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич рассказал, что ВСУ начали применять хитрость с дронами. Речь идет об использовании гироскопов, которые усложняют выслеживание и обезвреживание беспилотников.