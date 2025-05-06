Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 6 мая 2025Россия

Российский военный рассказал о провокационных уловках ВСУ в курском приграничье

Минобороны: ВСУ провоцировали ВС РФ на нанесение удара по мирной инфраструктуре
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцировали российских военных на нанесение удара по мирной инфраструктуре в курском приграничье. О провокационных уловках противника рассказал заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Марик, его комментарий публикует Минобороны в Telegram.

Российский военный показал одну из позиций в селе Гончаровка Курской области, где ВСУ оставили на виду провода «наподобие Starlink», ведущие к подвалу Дома культуры без какой-либо маскировки.

«Делалось это, чтобы российский оператор БПЛА мог обнаружить провода, нанести удар по подвалу, который абсолютно пустой и не имеет никакой стратегической цели. Затем бы противник с целью информационного противодействия использовал бы это, чтобы заявить, что русские войска нанесли удар по Дому культуры», — отметил Марик.

Ранее боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич рассказал, что ВСУ начали применять хитрость с дронами. Речь идет об использовании гироскопов, которые усложняют выслеживание и обезвреживание беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Силовики провели обыски у участников «Русской общины» после смерти мужчины

    Данные об увеличении числа жертв взрыва газа в Москве опровергли

    С переименованием Волгограда решили не спешить

    Бывший иностранный тренер «Спартака» заявил о готовности снова работать в России

    Борющийся с раком четвертой стадии телеведущий заявил об отсутствии лечения

    Найден тайный способ быстро перезагрузить Windows

    Российский военный рассказал о провокационных уловках ВСУ в курском приграничье

    Российский военный показал на видео курское приграничье после боев с ВСУ

    Сабрина Карпентер без штанов посетила Met Gala

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости